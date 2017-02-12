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Esra Erol, haftasonunu Çanakkale'de geçirdi

Esra Erol, haftasonunu Çanakkale'de geçirdi.20383
  • Giriş : 12.02.2017 / 10:08:00

ATV'de izdivaç programı yapan Esra Erol, Cumartesi gününü Çanakkale'de geçirdi.

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Esra Erol, beşik gibi sallanan Çanakkale'de... Erol, depremin şokunu atlatamayan vatandaşlarla birlikte vakit geçirerek onlarla fotoğraflar çektirdi.

Son günlerde ardı ardına depremlerin yaşandığı Çanakkale’de hayatlarına devam etmeye çalışan depremzedelere bir destek eli de Esra Erol’dan geldi. Erol, Cumartesi günü Çanakkale’ye giderek depremzedeleri ziyaret etti, onlara destek olarak moral ziyaretinde bulundu.

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