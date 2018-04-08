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Esra Erol ile Alişan birbirini görmezden geldi!

Esra Erol ile Alişan birbirini görmezden geldi!.20792
  • Giriş : 08.04.2018 / 07:56:00

Ünlü sunucu Esra Erol ve şarkıcı Alişan arasında 'Eda' krizi yaşandı.

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Geçtiğimiz günlerde Mehmetçik’e moral için Hatay’a giden sanatçılar arasında Alişan ile Esra Erol da vardı.

Esra Erol, kardeşi Eda ile evliliğin eşiğinden dönen, çok geçmeden oyuncu Buse Varol ile nişanlanan Alişan’a tepkiliydi.

İkilinin birbirini görmezden geldiği, hatta aynı fotoğraf karesine bile girmemeye çalıştığı öğrenildi.

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