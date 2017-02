Et fiyatları ile ilgili kritik açıklama

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, kırmızı et için alınan tedbirlerle fiyatlardaki oynaklığın giderildiğini söyledi. Tüfenkçi, uygulanan politika ile küçükbaş hayvanda yerlilik oranının da arttırıldığını belirtti.Tüfenkci, Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu tarafından küçükbaş hayvan etinin yaygınlaştırılması amacıyla Malatya İli Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliğinde düzenlenen toplantıya katıldı.Burada bir konuşma yapan Bakan Tüfenkci, Türkiye olarak yeni bir Milli Tarım Politikası oluşturma adına yol haritası ortaya koyduklarını söyledi.Et üretimi ve fiyatlarıyla ilgili de bazı tedbirlerin alındığını hatırlatan Bülent Tüfenkci, "Almış olduğumuz tedbirlerle, kamuoyunun yakından izlediği gibi et fiyatlarındaki oynaklığı gidermiş durumdayız. En azından stabil hale getirmiş vaziyetteyiz. İnşallah ortaya koyduğumuz politikalarla zaman içerisinde yerlilik oranını arttırdığımızda et fiyatlarının da düştüğünü göreceksiniz." diye konuştu.Türkiye'nin tarımda kendi kendine yeter bir konuma gelmesini istediklerini vurgulayan Tüfenkci, ülkenin coğrafi konumuna bakıldığında hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine uygun olduğunu kaydetti.