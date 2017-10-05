Etik Kurulu'ndan G.Saray ve Tudor'a uyarı!
Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu harekete geçti. Kurul, Galatasaray ve Teknik Direktör Igor Tudor'a 'bağlılık' ve 'dürüstlük' ilkelerini ihlal ettiği için 'uyarma' yaptırımı uyguladı.
"Etik Kurulu'nun, 2017 / 1 E., 2017 / 5 K. ve 21.08.2017 tarih sayılı kararı yayınlandı. Teknik adam Igor Tudor ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. hakkında yapılan yargılama sonucunda Etik Kurulu'nca verilen kararın hüküm fıkrası şöyle:
(1) Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin Etik Kurulu Talimatı md. 10'da dile getirilen "bağlılık" ve "dürüstlük" prensiplerini ihlal ettiğine ve hakkında md. 22/1 uyarınca somut ihlalin koşulları dikkate alınarak ihlalin ağırlığıyla orantılı ve ölçülü olduğu takdir edilen ''uyarma" yaptırımının uygulanmasına;
(2) lgor Tudor'un Etik Kurulu Talimatı md. 10'da dile getirilen "bağlılık" ve "dürüstlük" prensiplerini ihlal ettiğine ve hakkında md. 22/1 uyarınca somut ihlalin koşulları dikkate alınarak ihlalin ağırlığıyla orantılı ve ölçülü olduğu takdir edilen "uyarma" yaptırımının uygulanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir."
Teknik direktör Igor Tudor geçen sezon devre arasında Karabükspor'dan ayrılıp Galatasaray'a transfer olmuştu.
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