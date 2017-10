Etiket uyanıklarına ceza!

Mağazaların müşterilerine reyonda gösterdiği fiyatı kasada değiştirmesine yönelik tepkiler büyümeye başladı.Tüketicinin korunması hakkındaki kanuna göre etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanması zorunlu. Bu durumla birebir karşı karşıya kaldığını söyleyen Tüketicinin Haklarını Savunma Derneği Başkanı Avukat Ahmet Salgut ”Küçük meblağlarla satış yapılsa bile bu mağazalardan on binlerce kişi alışveriş yaptığı düşünülürse haksız kazanç elde ediliyor ve ortaya büyük meblağlar çıkıyor“ dedi.Market ve mağaza alışverişlerinde son zamanlarda ürünlerin etiket fiyatıyla kasada farklı fiyat uygulaması tüketicilerin tepkisine yol açıyor. Ahmet Salgut yaşadığı olayı ise şöyle anlattı: “AVM’de bir mağazaya girdim, etikette 27.99 TL yazan bir ürün aldım. Kasaya geldiğimde kasiyere 40 TL verdim 10 TL para üstü verdi. Çok acelem olduğu için önemsemedim. Daha sonra detaylı incelediğimde fişte 27.99 TL yazarken kasada geçen fiyat 29.99 TL. 2 TL çok büyük bir rakam olmayabilir ancak onbinlerce kişinin alışveriş yaptığı düşünülürse ortaya büyük meblağlar çıkıyor”Durumu Osmaniye Ticaret İl Müdürlüğü ve Osmaniye Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı gibi gerekli yerlere bildiren Ahmet Salgut şöyle devam etti: “Yaptığım alışverişte tüketicinin lehine olan daha düşük miktarda etiket fiyatı uygulanması gerekirken uygulanmamıştır. Bu fiyat farklılığı bazı iş yerlerinde kasıtlı olarak da yapılıyor olabilir. Tüketiciler ürün çokluğu nedeniyle bu durumun farkına varamayabiliyor. Fazla fiyata itiraz eden tüketicilere ise genellikle ‘etiketi değiştirmeyi unutmuşuz, kusura bakmayın’ deniliyor ve tüketici kasa fiyat tarifesini ödemek zorunda bırakılıyor. Ama tüketiciler bu fiyat farkını ödemek zorunda değil.”BU gibi durumlarda tüketiciler tamamen haklıdır. İşyerinin hiçbir mazereti geçerli değildir. Ürünün fiyatı, en son haliyle reyonda yer almalıdır. Tüketiciler fiyat farkından kaynaklanan ücretlerin iadesi için ikamet ettikleri yer ilçe ise Kaymakamlık bünyesindeki İlçe Tüketici Hakem Heyetine, il merkezinde ikamet ediyorsa İl Ticaret Müdürlüğü bünyesindeki İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalıdırlar. Ayrıca tüketicinin şikayeti üzerine her bir ürün için 240 TL idari para cezası kesilmektedir. 6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 54/4. maddesi gereğince de etiket ve kasa fiyatları ile ilgili hükümlerin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar görevlidirler. Bu yüzden tüketiciler sadece Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmamalı, ayrıca iş yerinin ceza alması ve bir daha etiket ve kasa fiyatları arasında fark olmaması için, il Ticaret Müdürlüğüne, Belediye Başkanlığına ve ilgili Ticaret ve Sanayi Odasına da şikayet edilmelidir.”Tüketici Kanunun 54’üncü fiyat etiketi maddesine göre çıkarılmış bulunan yönetmelik perakende satışa sunulan ürünlerin üzerinde fiyat etiketi bulunmasını zorunlu kıldığını söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, “Ayrıca etikette yazılı olan fiyat tüm vergiler dahil ve TL cinsinden olmalıdır. Bu yükümlülüklere aykırı davranan kişi ve kuruluşlara 6502 sayılı tüketici kanunun 77. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır. Vitrin ve raftaki ürünlerde fiyat etiketi bulunmadığı taktirde tüketicilerin bu durumu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirmeleri halinde etiketsiz her bir ürün için ayrı ceza uygulanacaktır. Tüketiciler bu konudaki şikayetleri www.tuketici.gtb.gov.tr adresine ürünün fotoğrafını çekip koyarak göndererek bildirmeliler” diye konuştu.Hürriyet