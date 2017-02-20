Eto'o Antalyaspor'dan Çin'e mi gidiyor?
Antalyaspor'da forma giyen Samuel Eto'o için Çin takımı Dalian Yifang harekete geçti. Hem Eto'o hem Dalian kulübüne yakın kaynaklar görüşmelerin olumlu geçtiğini ve yeni sezonda Eto'o'nun yeni sezonda Çin'de top koşturacağını belirtti.
Bu sezon Antalyaspor formasıyla 18 maça çıkan Kamerunlu golcü 9 gol kaydetmişti. Yaklaşık bir senedir adı Beşiktaş ile anılan 35 yaşındaki oyuncu devre arasında kesin olarak takımda kalacağını açıklamıştı.
Dalian Yifang'ı İspanyol Juan Ramon Lopez çalıştırıyor. 53 yaşındaki teknik adam Eto'o'nun formasını giydiği Mallorca ve Real Madrid Castilla'da da görev almıştı. Geçen sezon ligi 45 puanla 5. bitiren Dalian Yifang, Çin Süper Ligi biletini alamamıştı. Bu transfer döneminde Carlos Tevez, Oscar, Odion Ighalo, Axel Witsel, Alexandre Pato gibi isimler Çin'in yolunu tutmuştu.
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