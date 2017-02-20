Facebook Twitter Rss

Eto'o Antalyaspor'dan Çin'e mi gidiyor?

Eto'o Antalyaspor'dan Çin'e mi gidiyor?.16885
  • Giriş : 20.02.2017 / 17:30:00

Antalyaspor'da oynayan Samuel Eto'o hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Antalyaspor'da forma giyen Samuel Eto'o için Çin takımı Dalian Yifang harekete geçti. Hem Eto'o hem Dalian kulübüne yakın kaynaklar görüşmelerin olumlu geçtiğini ve yeni sezonda Eto'o'nun yeni sezonda Çin'de top koşturacağını belirtti.

Bu sezon Antalyaspor formasıyla 18 maça çıkan Kamerunlu golcü 9 gol kaydetmişti. Yaklaşık bir senedir adı Beşiktaş ile anılan 35 yaşındaki oyuncu devre arasında kesin olarak takımda kalacağını açıklamıştı.

Dalian Yifang'ı İspanyol Juan Ramon Lopez çalıştırıyor. 53 yaşındaki teknik adam Eto'o'nun formasını giydiği Mallorca ve Real Madrid Castilla'da da görev almıştı. Geçen sezon ligi 45 puanla 5. bitiren Dalian Yifang, Çin Süper Ligi biletini alamamıştı. Bu transfer döneminde Carlos Tevez, Oscar, Odion Ighalo, Axel Witsel, Alexandre Pato gibi isimler Çin'in yolunu tutmuştu.

AJANSSPOR

Bill Gates'ten kritik biyoterörizm uyarısı!

Beşiktaşlı oyuncu Quaresma rekor kırdı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaşlı oyuncu Quaresma rekor kırdı

Beşiktaşlı oyuncu Quaresma rekor kırdı

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Ricardo Quaresma, rekor kırdı.

Konyaspor'dan Aykut Kocaman'a uyarı geldi!

Konyaspor'dan Aykut Kocaman'a uyarı geldi!

Konyaspor'un resmi sitesinden Aykut Kocaman'a uyarı geldi.

 

Advocaat patladı: Daha iyi hoca varsa gelsin

Advocaat patladı: Daha iyi hoca varsa gelsin

Hollandalı teknik adam, takımı hakkında değerlendirmede bulundu.

Beşiktaş, şampiyonluk yolunda emin adım!

Beşiktaş, şampiyonluk yolunda emin adım!

Süper Lig'de Beşiktaş, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

 

NBA'de smaç yarışmasının kazananı 'Robinson'

NBA'de smaç yarışmasının kazananı 'Robinson'

NBA All-Star organizasyonu kapsamında düzenlenen smaç yarışmasının galibi Indiana Pacers'ın oyuncus

Fenerbahçe'de Van der Wiel bombası!

Fenerbahçe'de Van der Wiel bombası!

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçıyla birlikte kadrosunu değiştirmeye hazırlanıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya