Eto'o, Atiker Konyaspor kampına katıldı
Atiker Konyaspor, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Bolu'ya gelen takım oyuncularının kampına Samuel Eto'o da katıldı.
Güne sabah erken saatlerde yaptığı kros çalışması ile başlayan yeşil beyazlılar, öğle saatlerinde konakladığı otelin sahasında top çalışmalarının ağırlıklı olduğu bir antrenman gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile devam etti.
Oyuncuları 5’e 2 ve dönüşümlü olarak yapılan hücum-savunma organizasyonları ile çift kale maç yaptı. Antrenman şut çalışması ile sona erdi.
Son dönemde takımdan ayrılacağı konuşulan Kamerunlu yıldız Samuel Eto’o ise dün gece Bolu'ya giderek takımının kampına katıldı. Eto'o takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalıştı.
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