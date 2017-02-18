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Eto'o attı, Antalyaspor evinde kazandı

Eto'o attı, Antalyaspor evinde kazandı.16885
  • Giriş : 18.02.2017 / 16:11:00

Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile Kardemir Karabükspor karşı karşıya geldi.

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Spor Toto Süper Lig 21. hafta maçında Antalyaspor ile Kardemir Karabükspor'un karşı karşıya geldiği mücadeleye Eto'o damgasını vurdu.

İlk yarısı golsüz sonuçlanan zorlu mücadelenin ikinci yarısında sahneye Kamerunlu dünya yıldızı Samuel Eto'o çıktı. Yıldız oyuncu 82'de attığı kafa golüyle takımına 3 puanı kazandırdı.

Ayrıca 89'da Yatabare fileleri havalandırdı ama hakem ofsayt kararı verdi ve golü iptal etti.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 35'e çıkardı ve haftayı 5. sırada tamamladı. Kardemir Karabükspor ise 27 puanda kaldı.

Gelecek hafta Antalyaspor deplasmanda Akhisar ile kozlarını paylaşacak. Kardemir Karabükspor ise evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek. 

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