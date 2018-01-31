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Eto'o'dan sonra Fransız isim de gidiyor

Eto'o'dan sonra Fransız isim de gidiyor.15105
  • Giriş : 31.01.2018 / 16:44:00

Antalyaspor'da Samuel Eto'o'dan sonra Fransız isim de gidiyor.

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Beşik Modelleri

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Samuel Eto'o transferinin ardından bir isimle daha yollarını ayırdıklarını açıkladı. Arıcı, Samir Nasri ile sözleşme feshedildiğini bildirdi.   

Arıcı, yaptığı açıklamada, sezon başında İngiltere  Premier Lig ekibi Manchester City'den transfer edilen, devre arası kampına ve  takımla antrenmanlara katılmayan Fransız oyuncu Nasri ile karşılıklı  anlaştıklarını belirterek, "Nasri'nin sözleşmesini feshettik." dedi.

Nasri'nin sadece geçmişe dönük alacaklarını ödendiğini dile getiren  Arıcı, futbolcuya bundan sonraki hayatında başarılar diledi.

Atiker Konyaspor'a transfer olan Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o  ve menajeriyle dün kulüp tesislerinde saat 23.00'e kadar görüşme yaptıklarını ve  oyuncuyu kalması için ikna etmeye çalıştıklarını dile getiren basın sözcüsü  Arıcı, "Eto'o'yu ikna etmek için çok uğraştık. Ancak kendisi bize 'Konyaspor'a  söz verip el sıkıştım. Sözümün arkasında duracağım. Bugüne kadar kimseyi söz  verdikten sonra yarı yolda bırakmadım.' dedi. Bunun üzerine, kulübümüze çok emeği  geçen Eto'o ile anlaşarak yollarımızı ayırdık." ifadelerini kullandı.

Arıcı, Eto'o'nun transferinden bonservis almadıklarını, ancak  oyuncunun alacağı olan 800 bin avronun kulüplerinde kaldığını kaydetti.

Basın sözcüsü Arıcı, eski futbolcuları Giray Kaçar'a borçları nedeniyle gelen transfer yasağının, futbolcuya ödemenin yapılmasıyla kalktığını söyledi.

Arıcı, ayrıca Nasri ile Giray Kaçar'ın yanı sıra takımdaki oyunculara da ödemeler yaptıklarını belirterek, "Toplam 7 milyon avro ödeme yaptık. Alacağı  olan futbolcu kalmadı." diye konuştu.

Transferin son gününde 1-2 futbolcuyla görüşmelerin sürdüğünü anlatan Arıcı, olumlu olması halinde sözleşme imzalanacağını ifade etti. Arıcı, mevcut oyuncuları William Vainqueur ile de sözleşme yenilediklerini dile getirdi.

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