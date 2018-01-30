Eto'o'dan sürpriz hamle! Anlaşma imzalıyor
Birçok Süper Lig ekibinin peşinden koştuğu golcü oyuncu Samuel Eto'o ile ilgili önemli bir gelişme kaydedildi. Eto'o'nun Antalyaspor'da kalacağı öne sürüldü.
Şimdilik Antalyaspor’da kalma kararı alan Eto’o hakkında konuşan Kırmızı-Beyazlılar’ın basın sözcüsü Cumhur Arıcı, “2 gün içinde Eto’o’nun durumu netleşmiş olacak. Eto’o, muhtemelen Antalya’da kalacak. İnşallah da kalır. Biz, başından beri kalmasını arzuluyorduk. O da kalmak istediğini söylüyordu. İnşallah Eto’o, Yeni Malatyaspor maçında oynayacak” diye konuştu.
Arıcı, Nasri konusunda ise şunları söyledi: Nasri, bizim açımızdan bitti, her anlamda bitti. Hukuki süreç tamamlanmamıştı, o da tamamlanacak. Alacakları konusunda zaten daha önce anlaşma yapmıştık. Geleceğe dönük herhangi bir şey ödenmeyecek. Ödeme planı yapıldı, imza altına alınacak sadece. O süreç bitti.
FANATİK
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