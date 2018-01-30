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Eto'o'dan sürpriz hamle! Anlaşma imzalıyor

Eto'o'dan sürpriz hamle! Anlaşma imzalıyor.14410
  • Giriş : 30.01.2018 / 08:16:00

Golcü oyuncu Samuel Eto'o, takımı ile anlaşma imzalamaya hazır.

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Birçok Süper Lig ekibinin peşinden koştuğu golcü oyuncu Samuel Eto'o ile ilgili önemli bir gelişme kaydedildi. Eto'o'nun Antalyaspor'da kalacağı öne sürüldü.

Şimdilik Antalyaspor’da kalma kararı alan Eto’o hakkında konuşan Kırmızı-Beyazlılar’ın basın sözcüsü Cumhur Arıcı, “2 gün içinde Eto’o’nun durumu netleşmiş olacak. Eto’o, muhtemelen Antalya’da kalacak. İnşallah da kalır. Biz, başından beri kalmasını arzuluyorduk. O da kalmak istediğini söylüyordu. İnşallah Eto’o, Yeni Malatyaspor maçında oynayacak” diye konuştu.

Arıcı, Nasri konusunda ise şunları söyledi: Nasri, bizim açımızdan bitti, her anlamda bitti. Hukuki süreç tamamlanmamıştı, o da tamamlanacak. Alacakları konusunda zaten daha önce anlaşma yapmıştık. Geleceğe dönük herhangi bir şey ödenmeyecek. Ödeme planı yapıldı, imza altına alınacak sadece. O süreç bitti.

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