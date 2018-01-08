Eto'o için son karar Başkan Fikret Orman'ın
Geçtiğimiz yıldan beri Beşiktaş'ın peşinde olduğu tecrübeli oyuncu Samuel Eto'o için son karar Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a bırakıldı.
Antalyaspor’un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto’o, Beşiktaş’ın transfer hedefleri arasında yer alıyor... Menajeri tarafından kulübe önerilen 36 yaşındaki futbolcu, Başkan Fikret Orman’ın kendisiyle ilgili olarak vereceği kararı bekliyor.
Ülkesi Kamerun’da tatilde bulunan tecrübeli oyuncunun, Kara Kartal’dan resmi teklif gelmesi halinde Antalyaspor Yönetimi’yle görüşüp alacaklarına karşılık olarak kulübünden ayrılması bekleniyor. Eto’o, geçen sezonun ara transfer döneminde kulübün gündemine gelmiş ancak o dönemki Antalyaspor Başkanı’nın son anda karar değiştirmesi sonrasında transfer gerçekleşmemişti.
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