Eto'o'nun mesajı sosyal medyayı salladı
3 büyüklerin peşine düştüğü başarılı oyuncu Samuel Eto'o, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıml olay yarattı.
35 yaşındaki dünyaca ünlü forvet oyuncusu Eto’o, elinde ‘Türk Bayraklı’ kırmızı 3 adet balonun olduğu fotoğrafı paylaştı.
Eto'o'nun paylaşımı kısa sürede 30 bine yakın beğeni alırken, paylaşıma yüzlerce de yorum yapıldı. Kamerunlu
oyuncunun yaptığı paylaşıma bazı kullanıcılar, ‘büyüksün baba’, ‘seviyoruz seni baba’, ‘adamsın adam’, ‘adamsın Eto’o adamsın’, ‘Eto’o Türkiye seni çok seviyor’ gibi çeşitli yorumlar yaptı.
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