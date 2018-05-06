Ev almak isteyenlere iyi haber! KDV düşürüldü
Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18’lik KDV oranı, 31 Ekim’e kadar yüzde 8’e, tapu harcı oranı da binde 20’den binde 15’e düşürüldü. Düşen tapu harcı oranı, sadece konut ve işyeri alımlarında geçerli olacak, arsa ve arazi alımlarında ise geçerli olmayacak.
Maliye Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, söz konusu kararla gayrimenkul sektöründeki gelişmeler dikkate alınarak taşınmazların alım-satım maliyetlerine ilişkin vergiler 6 aylığına azaltıldığı belirtildi.
Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın kapısını çalan inşaat sektörünün temsilcileri bakandan özellikle ofis, dükkan ve apartlarda KDV’nin yüzde 18’den 8’e indirilmesini, alım-satım vergilerinin düşürülmesi, tapu harçlarının indirilmesi, konut kredisi faizlerinin gelir vergisi matrahından indirilmesi ve Eximbank’tan kredi desteği talebinde bulunmuştu.
HAREKET KAZANDIRIR
Sektörün önde gelen temsilcileri KDV ve tapu harcındaki indirimin artan faiz oranları nedeniyle kan kaybeden konut satışlarına doping etkisi yapacağını belirtiyor. Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere sektöre önemli bir ivme kazandıracak indirimlerin, 2018 yılı konut satışlarında da yeni bir rekorun habercisi olduğu dile getiriliyor.
İndirimler konut alıcısına da önemli fırsatlar oluşturuyor. Düzenlemeyle 300 bin liralık bir evin tapu masrafı 12 bin liradan 9 bin liraya düşecek. 600 bin liralık bir konutta ise KDV indirimi 60 bin lira olacak.
İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, hükümetin aldığı kararlarla inşaat sektörüne verdiği önemin altını çizdi. Durbakayım, “Yeni düzenleme umarım başlangıç olur. Çünkü sektörü zorlayan alım-satım vergilerinin düşürülmesini özellikle talep ediyorduk. Tapu harçlarının indirilmesi ve KDV’nin yüzde 8’e çekilmesi sektöre hareket kazandıracak” şeklinde konuştu.
OFİSE DE UYGULANSIN
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas da, daha önce uygulanan vergi indirimleri gibi bu indirimin de konut sektörüne önemli bir ivme kazandıracağını söyledi. 6 aylık olsa bile indirimin önemli etkilerinin görüleceğini kaydeden Elmas, “Konut alıcısı için önemli bir fırsat oluşturuyor. Elbette birçok kalemle ilgili taleplerimiz vardı. Özellikle KDV indiriminin konut dışında ofis ve dükkanlarda da geçerli olmasını istiyorduk. Çünkü orada da önemli bir arz oluştu. Yeni bir çalışmayla ofis ve dükkanın da bu kapsama alınması talebini yineliyoruz” dedi.
KALICI OLSUN
Konutta KDV indirimi ile tapu harcının düşürülmesinin sektöre olumlu etkilerinin yıl boyunca görüleceğine vurgu yapan Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, ancak indirimlerin kalıcı hale getirilmesini beklediklerini ifade etti. Akbalık, “Arsadan, malzemeden başlamak üzere konut sektörü üzerinde zaten büyük bir vergi ve maliyet yükü var. Konut satış fiyatlarına da yansıtamıyoruz. Ayrıca bizler maket üzerinden satış yapıyoruz. Projelerin bitim süresi en az 2 yıl. Bu süre ardından konut alacaklar, bu indirimlerden faydalanamıyor. Kalıcı düzenlemeler, sektöre ve konut alıcısına büyük bir destek olur” diye konuştu.
DİĞER HABERLER
Geri dönüyorlar! Sektör yeniden canlanıyor
Dev kruvaziyer firmaları rotasını yeniden Türkiye’ye çevirdi.
Milyonlarca kişiye müjdeli haber!
Maliye Bakanlığı, milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir desteği açıkladı.
Bakan: İkramiyeler Haziran'da ödenecek
Maliye Bakanı Naci Ağbal, emekliye verilecek ikramiye için tarih verdi.
Memurluk kalkıyor mu? Bakan açıkladı
'Memurluk kalkıyor' iddiasına Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'ndan açıklama geldi.
Emekliler artık yılda 2 kez ikramiye alacak
Başbakan Binali Yıldırım, emeklilere yılda 2 defa ikramiye verileceğini açıkladı.