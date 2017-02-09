Ev ekonomisine anne eli
Eleman arayan firmalarla iş arayanlar arasında köprü vazifesi gören Esenler Belediyesi Kariyer Merkezi (ESKAM), Esenlerli işsizleri iş sahibi yapmaya devam ediyor. Vorne İleri Pencere ve Kapı Sistemleri'nin üretim bölümünde çalıştırılmak üzere çoğunluğu kadınlardan oluşan, 50 personel alımı için ESKAM'da adaylarla mülakat yapıldı. Daha önce ESKAM'ın 100 Esenlerli'nin istihdamına köprü olduğu firmada iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar, firma yetkilileriyle görüştüler. Uygun görülen adaylar; asgari ücret (artı mesai) üzerinden, yemek, servis imkânlarıyla, hafta içi 5 gün çalışmak üzere işe başlayacaklar.
ESKAM UMUT OLDU
İş sahibi olmak için ESKAM'a gelerek mülakata katılan 34 yaşındaki Zehra Sağlam, bu işten umutlu olduğunu söyledi. 2 çocuk annesi Sağlam, "4 senelik bir iş tecrübemin ardından 4 aydır işsizim. Çevremdeki tanıdıklarımın ESKAM aracılığıyla iş sahibi olduklarını duyunca, ben de ESKAM'a başvurdum ve bugün mülakata girdim. Görüşmemiz gayet olumluydu. Umut ediyorum, çalışma şartlarını beğendiğim ve daha önemlisi kendime uygun bulduğum bu firmada görev alırım. Bir anne olarak ev ekonomimize katkıda bulunmak beni mutlu edecek" diye konuştu.
HEDEFİ KENDİ İŞİNİN PATRONU OLMAK
41 yaşındaki ev hanımı Selma Kara da, ileride kendi işini kurmak istediğini belirterek, "Kadınların iş hayatında yer almaları hem özgüvenleri hem de aileleriyle birlikte daha refah bir hayat yaşamaları açısından çok önemli. Ben 15 yıldır çeşitli işlerde çalıştım, bugün de hayatımda belki de yeni bir sayfa açacağım bir iş görüşmesi gerçekleştirdim. Yeni iş, yeni umutlar deme
DİĞER HABERLER
Müjde! Benzine indirim geliyor!
Araç kullananlara müjdeli haber Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan geliyor.
Büyükanneler için imzalar atılıyor
Büyükannelere verilecek maaş ile ilgili Bakan Müezzinoğlu'ndan açıklama geldi.
Yıllık enflasyon rakamı açıklandı
2017 yılının ilk enflasyon rakamı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı.