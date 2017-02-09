Ev ekonomisine anne eli

Giriş : 09.02.2017 / 10:22:00

Vorne İleri Pencere ve Kapı Sistemleri'nin üretim bölümünde çalıştırılmak üzere çoğunluğu kadınlardan oluşan 50 personel alımı için ESKAM'da adaylarla mülakat yapıldı.