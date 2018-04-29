Everton taraftarından Cenk Tosun'a beste
Dün Huddersfield filelerini havalandıran takımının galibiyetine büyük katkı yapan Cenk Tosun'a Everton taraftarları özel bir beste hazırladı.
Beşiktaş'tan devre arasında Everton'a gitmesine rağmen kısa sürede sergilediği başarılı performansla büyük beğeni kazanan Cenk için yazılan şarkının sözleri ise şu şekilde:
Come on over to my place
(Haydi yerime gel)
Hey Cenk, we're having a party
(Hey Cenk, parti düzenliyoruz)
We've got Cenk Tosun and we f*****g love him when he's scoring goals for Everton
(Bizim Cenkimiz var ve onu Everton için gol attığında çok seviyoruz)
Fanatik
DİĞER HABERLER
Aziz Yıldırım: Son kez aday olmam lazım
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli kulüpteki geleceği ve geçmişiyle ilgili konuştu.
Vagner Love yol ayrımında: Dönmek istiyorum
Devre arasında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love, siyah beyazlılarla yollarını ayı
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı
Fenerbahçe'de Nabil Dirar'ın sakatlığı ekipte krize neden oldu.
Abdullah Avcı Arda Turan'da karar kıldı
Golcü oyuncu Arda Turan, Osmanlı maçı öncesi önemli bir karar verdi.
Göztepeli taraftarlardan Demba Ba'ya tepki
Göztepeli taraftarlardan golcü oyuncu Demba Ba'ya tepki geldi.