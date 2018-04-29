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Everton taraftarından Cenk Tosun'a beste

Everton taraftarından Cenk Tosun'a beste.12292
  • Giriş : 29.04.2018 / 13:41:00

İngiltere Premier Lig'de dün oynanan mücadelede Huddersfield filelerini havalandıran eski Beşiktaşlı Cenk Tosun'a taraftarları yeni beste yaptı.

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Dün Huddersfield filelerini havalandıran takımının galibiyetine büyük katkı yapan Cenk Tosun'a Everton taraftarları özel bir beste hazırladı.

Beşiktaş'tan devre arasında Everton'a gitmesine rağmen kısa sürede sergilediği başarılı performansla büyük beğeni kazanan Cenk için yazılan şarkının sözleri ise şu şekilde:

Come on over to my place

(Haydi yerime gel)

Hey Cenk, we're having a party

(Hey Cenk, parti düzenliyoruz)

We've got Cenk Tosun and we f*****g love him when he's scoring goals for Everton

(Bizim Cenkimiz var ve onu Everton için gol attığında çok seviyoruz)

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