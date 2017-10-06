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Evlat edinme yaşında düzenleme!

Evlat edinme yaşında düzenleme!.17209
  • Giriş : 06.10.2017 / 11:16:00

Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, evlat edinme yaşı ile ilgili açıklama yaptı.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, evlat edinme yaşı ile ilgili konuştu ve 40 yaş sınırının kaldırılmasına dair değişiklik çalışmalarında beklentilerinin çok üzerinde pozitif dönüş aldıklarını belirtti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya,"Çok mutlu oldum. Evlat edinmek isteyip geri çevrilen insanlar olmuş. Ben de  gelen şikayetler üzerine bu çalışmayı başlattım." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bakanlığının çalışmalarına ilişkin sorularını  yanıtladı.

Artık çocuk yetiştirme yurtları kavramının kalmadığını, sevgi evleri  sitesi ya da çocuk evlerinin bulunduğunu anımsatan Kaya, "Evleri ne kadar güzel  de olsa 0-3 yaş arası çocuklar, kurumda kalmasın, ailelerin yanında olsun. Bu  şekilde 528 çocuk var." ifadesini kullandı.

Bakan Kaya, koruyucu aile sayısını artırmak için valilikler ile  çalıştıklarını bildirdi.

Bakım elemanlarının artık üniversite mezunu olduğuna değinen Kaya,  bugüne kadar çok fazla lise mezunun çalıştığını aktardı.

Çocuk evlerini ziyaretlerinde gözünün içi parlayan, zehir gibi  çocuklar gördüğüne işaret eden Kaya, "Bakıyorsun, bir bakım elemanı, 'Bu çocuğun  derslerine yetemiyorum, öğretmen bulsanız da destek olsa.' diyor. Eğitimini  sorduğumda kız meslek lisesi mezunu olduğunu söylüyor. Bu kapasitedeki çocuklara  artık yetemiyorlar. Eğitim konusunda çok hassasım, iki üniversite bitirdim." diye  konuştu.

"ÇOK MUTLU OLDUM"

Bakan Kaya, evlat edinmede 40 yaş sınırının kaldırılmasına yönelik  yönetmelik değişikliği üzerinde çalıştıklarını belirtti. Kaya, "İnanılmaz  derecede geri dönüşümler oldu. Beklenenin çok üzerinde pozitif geri dönüşüm  aldık. Çok mutlu oldum. Evlat edinmek isteyip geri çevrilen insanlar olmuş. Ben  de gelen şikayetler üzerine bu çalışmayı başlattım." dedi.

Kaya, artık insanların daha geç evlendiğini, eskiden 20'lerin başında  evlenilirken şimdi insanların 20'lerin sonuna doğru evlendiğini, özellikle  eğitimli kesimin daha geç evlendiğini bildirdi. Kaya, "İş hayatı derken, kadınlar  daha geç yaşta anne olmayı tercih ediyor. Zaten 30'a yaklaşmış, anne olmak  istediğinde de bazen doğal yollarla olmuyor. Doğal yollarla olmayınca tedavi  süreçleri de çok ilerledi. Çoğu insan 45 yaşına kadar beklemeyi tercih ediyor. "  değerlendirmesinde bulundu.

"ASLA '18 YAŞINA GELDİN KAPININ ÖNÜNDESİN' DİYE BİRŞEY YOK"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "18 yaşına geldin, kapının  önündesin" diye bir şeyin asla söz konusu olmadığını vurguladı.

Devlet korumasındaki 18 yaşındaki çocuk liseyi bitirdiğinde istihdam  hakkı elde ettiğine, kamuda atamasını yaptıklarına işaret eden Kaya, ataması yapıldıktan sonra da bu çocukların 3-4 ay evlerde kalmalarını sağladıklarına  dikkati çekti.

Kaya, 18 yaşını bitirip, üniversiteyi kazanamayanları da üniversiteye  hazırlanmak istemesi halinde evde kalmaya devam ettiğini belirtti. Kaya, "(18'in  üzerindesin kapının önündesin) anlayışı şu an yok. Geçen ziyaret ettiğim bir  çocukevinde böyle bir kızımız vardı, üniversiteye hazırlanmaya devam ediyor.  Destekliyoruz. Eğitim konusunda çocukları çok destekliyoruz. Asıl istediğimiz  hepsinin okuyup birer iş edinmesidir." ifadesini kullandı.

TRT

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