Evlilik hazırlığı yapan Arda, kız istemeye gitti
Uzun zamandır bir küs bir barışık aşklarını devam ettiren Arda Turan ile Aslıhan Doğan evlilik için ilk adımı attılar. Arda, 3 yıldır beraber olduğu Aslıhan Doğan'ı ailesinden istemeye gitti.
31 yaşındaki Turan ve Aslıhan Doğan’ın Çırağan Sarayı’nda evlenmeyi planladıkları iddia edildi.
NTV
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