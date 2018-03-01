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Evlilik hazırlığı yapan Arda, kız istemeye gitti

Evlilik hazırlığı yapan Arda, kız istemeye gitti.27720
  • Giriş : 01.03.2018 / 17:06:00
  • Güncelleme : 01.03.2018 / 17:13:24

Aslıhan Doğan ile evlilik hazırlığı yapan Arda Turan, kız istemeye gitti.

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Uzun zamandır bir küs bir barışık aşklarını devam ettiren Arda Turan ile Aslıhan Doğan evlilik için ilk adımı attılar. Arda, 3 yıldır beraber olduğu Aslıhan Doğan'ı ailesinden istemeye gitti.

31 yaşındaki Turan ve Aslıhan Doğan’ın Çırağan Sarayı’nda evlenmeyi planladıkları iddia edildi.

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