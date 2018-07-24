Evrim'in babasından itiraf: Öldü!
13 gün önce kayıplara karışan Evrim ile ilgili şoke eden gelişme yaşandı. Küçük Evrim'in babası 'Öldü, babamın mezarına gömdüm' dedi.
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