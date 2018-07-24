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Evrim'in babasından itiraf: Öldü!

Evrim'in babasından itiraf: Öldü!.15975
  • Giriş : 24.07.2018 / 13:55:00
  • Güncelleme : 24.07.2018 / 13:57:34

13 gün önce kayıplara karışan Evrim'in babasından itiraf geldi.

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Büyüyen Beşik

13 gün önce kayıplara karışan Evrim ile ilgili şoke eden gelişme yaşandı. Küçük Evrim'in babası 'Öldü, babamın mezarına gömdüm' dedi.

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