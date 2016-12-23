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Eylem hazırlığı yapan 4 PKK'lı yakalandı

Eylem hazırlığı yapan 4 PKK'lı yakalandı.25721
  • Giriş : 23.12.2016 / 13:31:00

Eylem hazırlığı yapan 4 PKK'lı terörist polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne yapılması planlanan eylem önlendi. Hain planları için keşif yapan 4 PKK'lı kıskıvrak yakalandı.

Türkiye'nin dört bir yanını kana bulayan terör örgütü PKK'nın eylem planı polis ekiplerince engellendi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eylem yapmayı planlayan PKK/KCK terör örgütüne operasyon düzenledi. PKK/KCK terör örgütü tarafından verilen talimatlar doğrultusunda geçen Ağustos ayı içerisinde Kuzey Irak bölgesi bağlantılı kişilerin Kocaeli'ne geldiği, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik planlanan eylem için keşif yapıp, fotoğraf çektikleri, çalışmalarını yaparak terör örgütüne verdikleri tespit edildi.

Terör Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Müdürlüğü'nün etrafında keşif yapıp, fotoğraf çekerek bilgileri terör örgütüne veren L.A., M.D., F.A. ve C.A'yı Şırnak, Mardin, Yalova ve İstanbul'da düzenlediği operasyonlarla yakalayarak gözaltına aldı. 4 kişi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, örgütsel irtibat ve bağlantılarının tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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