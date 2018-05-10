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F-35 ve S-400'lerin ilk teslimat tarihi belli oldu

F-35 ve S-400'lerin ilk teslimat tarihi belli oldu.18113
  • Giriş : 10.05.2018 / 12:48:00

Rusya'dan alıanan F-35 ve S-400'lerin ilk teslimat tarihi belli oldu.

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F-35 ve S-440 hava savunma sistemleri ile ilgili açıklama yapan Savunma Sanayii Müsteşarı Demir, ilk teslimatın Temmuz 2019'da gerçekleştirileceği duyurdu.

A Haber’e konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, F-35'ler için ilk teslimatın 21 Haziran'da olacağını belirtti. Müsteşar Demir, planlanan toplam teslimatın 100 adet olduğunu, ilk olarak ise 30 tane alınacağını belirtti.

Demir, Rusya’dan alınacak S-400 hava savunma sisteminde ilk teslimatın da Temmuz 2019'da yapılacağını söyledi.

TRT

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