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F.Bahçe-Akhisar maçının kanalı belli oldu

F.Bahçe-Akhisar maçının kanalı belli oldu.17626
  • Giriş : 07.05.2018 / 16:14:00

Kupa için kapışacak Fenerbahçe-Akhisar maçının kanalı belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi belli oluyor. Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği maç ile ilgili merak edilenler cevap buldu.

Fenerbahçe, Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşması 10 Mayıs Perşembe günü Diyarbakır Yeni Stadı'nda oynanacak. Maçın saatinin ise 20:30 olarak açıklanması beklenirken, karşılaşmanın yayıncı kuruluş olan ATV'den canlı yayınlanacak.

Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçını, Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında Diyarbakır'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının 10 Mayıs Perşembe gününe alındığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, kupa finalinin Diyarbakır Stadı'nda saat 20.30'da başlayacağı belirtilerek, "Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi değiştirildi. Daha önce 9 Mayıs Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen müsabaka, 10 Mayıs Perşembe günü yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

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