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F.Bahçe Başkanı Ali Koç kombineleri iptal etti

F.Bahçe Başkanı Ali Koç kombineleri iptal etti.14189
  • Giriş : 03.08.2018 / 09:16:00

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bazı kombineleri iptal ettiğini açıkladı.

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Büyüyen Beşik

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Anadolu Genç Fenerbahçeliler grubundan kendisini tehdit edenlerin kombinelerini iptal etti.

 

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Anadolu GFB grubunun bazı üyeleri ile ilgili önemli yaptırımda bulunduğu ortaya çıktı.

Kanarya'nın Feyenoord ile oynadığı hazırlık maçında başkan Koç'a tehditlerde bulunan bazı Anadolu GFB üyelerinin kombinelerinin iptal, paralarının da iade edildiği öğrenildi.

Koç'un temiz ve küfürsüz tribün yaratma yolundaki tavrından kesinlikle taviz vermeyeceği bildirilirken stadın huzurunu bozanlara asla göz açtırılmayacağı kaydedildi.

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