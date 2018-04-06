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F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım bombayı patlattı

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım bombayı patlattı.23280
  • Giriş : 06.04.2018 / 17:55:00

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, seçim öncesi bombayı patlattı.

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Fenerbahçe'de rakibi Ali Koç ile seçime girmeye hazırlanan başkan Aziz Yıldırım, yıldız oyuncunun transferi için harekete geçti.

Sezon sonu M.City'den ayrılacak olan Yaya Toure'nin menajeri geçen hafta Fener ile temasa geçti. Yapılan görüşmede sözleşme süresi ve şartları masaya yatırıldı. Fenerbahçe yönetimi, 34 yaşına gelmesine rağmen çok önemli bir orta alan oyuncusu olan Toure için kararını kısa sürede alacak.

Yeniden başkan seçilmesi durumunda çok iyi bir kadro kuracağının sözünü veren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım şimdiden kolları sıvadı. Fakat birçok ülkede transfer çalışmaları yapan Sarı-Lacivertliler'in bu kez yıldız ayağına geldi!.. Yaya Toure'nin menajerinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi.

Bonservisi elinde olacak
Sezon sonu Manchester City'den ayrılacak Fildişili yıldıza takım arayan menajer Dimitri Celuk'un geçtiğimiz hafta Sarı-Lacivertliler ile görüştüğü belirlendi. Görüşmede sözleşme süresi ve şartları konuşuldu.

Geniş çaplı araştırma başladı
Fenerbahçe yönetimi 34 yaşındaki Yaya Toure için geniş çaplı bir araştırma başlatmış durumda. Kısa süre içinde transfer konusunda menajer Dimitri Celuk'a net bir yanıt verilmesi bekleniyor.

Tribünleri heyecanlandırır
İlerlemiş yaşına rağmen halen çok önemli bir orta alan oyuncusu olan Toure, tribünleri heyecanlandıracak bir isim. Tek soru işareti ise yıldız futbolcunun son iki sezonda fazla forma şansı bulamaması. (

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