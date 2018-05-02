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F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım kulüp satın alıyor

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım kulüp satın alıyor.14437
  • Giriş : 02.05.2018 / 10:45:00

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, TFF 2. Lig'den kulüp satın alıyor.

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Beşik Modelleri

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, alt yapıdaki oyuncular için harekete geçti. Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'den kulüp satın alıyor.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, TFF 2. Lig'de kulüp satın almayı planlıyor. Bu sezon özellikle Boluspor ile oynanan ve 6-2 kaybedilen hazırlık maçında gençlerin performansının oldukça kötü olmasından dolayı harekete geçen Aziz Yıldırım, alt yapıdan çıkan genç oyuncuların gelişmesi için TFF 2. Lig'de kulüp satın almayı planlıyor.

ALT YAPI ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERİLECEK

Fenerbahçe kulübü yeni sezondan itibaren alt yapıya ağırlık vererek, buradaki genç oyuncuların gelişimine önem vermek amacıyla kulüp satın almayı planlıyor. Başkan Aziz Yıldırım, TFF 2. Lig'de bir kulüp satın alarak alt yapıdan çıkan oyuncuların burada forma giyerek gelişmesini hedefliyor.

HANGİ KULÜP SATIN ALINACAK?

Bu sezon özellikle hazırlık ve Türkiye Kupası'ndaki maçlarda genç futbolcularının büyük bölümünün performansının yetersiz kalması üzerine böyle bir hamle yapan Fenerbahçe yönetimi, alt yapıdaki genç futbolcuların direkt olarak A takıma çıkmadan önce gelişimlerini tamamlamalarıi için satın alınan TFF 2. Lig kulübüne gönderecek. Henüz satın alınacak kulüple ilgili ise yeni bir gelişme yok.

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