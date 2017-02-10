F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım talimatı verdi!
Teknik Direktör Dick Advocaat ile çalışmaktan memnun olan Fenerbahçe yönetimi, Başkan Aziz Yıldırım'dan aldığı talimatla Sow'u yeniden kiralamak için harekete geçti.
Sarı-lacivertliler, Al Ahli ile yeniden kiralama anlaşması için görüşmeleri sürdürürken, Sow'un da Fenerbahçe'de kalmaktan yana tavır alması Başkan Aziz Yıldırım'ı son derece etkiledi.
Başkan, takım içinde büyük bir ağırlığa sahip olan, bütün futbolcuların hem sevip hem de saydığı Moussa Sow'u kaptan yapma kararı aldı.
ADVOCAAT DESTEK VERDİ
Kaptanlığı yerli futbolculara vermesiyle bilinen Dick Advocaat da, Fenerbahçe'deki uzun kariyerini ve Türkiye'yi iyi tanımasını göz önünde bulundurarak Yıldırım'ın bu fikrine destek verdi.
Başta Volkan olmak üzere tüm takım da Sow'u kaptan olarak görmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.
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