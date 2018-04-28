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F.Bahçe'de Divan Kurulu Başkanı belli oldu

F.Bahçe'de Divan Kurulu Başkanı belli oldu.14988
  • Giriş : 28.04.2018 / 16:09:00

Fenerbahçe'de Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük olarak açıklandı.

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Sepet Beşik

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesileri'nde gerçekleştirilen seçimden karar çıktı. Fenerbahçe'de Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük olarak açıklandı.

Seçimin ardından konuşan Vefa Küçük, yüksek divan kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Mutluyum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önemli olan Fenerbahçe'nin kazanmasıydı. Bu demokratik yarışı bitirdik. Hepinizden Allah razı olsun. Kazanan Vefa Küçük değil, Fenerbahçe'dir." ifadelerini kullandı.

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