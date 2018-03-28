F.Bahçe'de İsmail'den sonra sıra Janssen'de
Fenerbahçe'de sevindiren gelişmeler yaşandı. Talihsiz bir sakatlık geçiren İsmail Köybaşı'nın idmana çıkması sevinç yarattı.
28 yaşındaki futbolcu, maç ve kondisyon esiğini kapatmak için özel idman programı da uyguluyor. Sarı- Lacivertliler’in kalan son sakatı Janssen’in de önümüzdeki hafta saha çalışmalarına başlaması bekleniyor. Hollandalı forvetin oynayacak duruma gelmesi ise iki haftayı bulabilir.
FANATİK
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