F.Bahçe'de Van Persie sonrası bir şok daha!
Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Advocaat, Rus ekibi Krasnodar'a karşı mücadele edecek takımının kadrosunu belirledi. Van Persie'yi kadroya almayan başarılı teknik adamı tercihi Emenike olacak.
Van Persie'nin kadro dışı kalmasıyla şok yaşayan sarı lacivertliler yeni bir sürprizle de bu akşam yüzleşebilir. Krasnodar önünde Advocaat'ın forvetteki tercihinin Fernandao değil Emenike olması bekleniyor.
Robin Van Persie'nin İstanbul'da bırakılmasının ardından herkes, "Peki forvette kim oynayacak?" sorusunu sormaya başladı. Genel beklenti, UEFA listesine bildirilen Fernandao'nun bu akşam Krasnodar'a karşı formayı giymesi. Ancak, Advocaat, bu konuda da sürpriz bir karar vermeye hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Aralık ayından beri süre almayan Emmanuel Emenike'yi Krasnodar'a karşı özel olarak hazırladı.
Advocaat, Emenike'nin sürati ve güçlü fiziğiyle Rus ekibini daha fazla zorlayacağı görüşünde. Hollandalı teknik adam ayrıca, affedildikten sonra kendisini kanıtlamak için sabırsızlıkla fırsat verilmesini bekleyen Nijeryalı'nın bu akşam son derece motive bir şekilde oynayacağına inanıyor. Dick Advocaat, ayrıca Volkan Şen'i de İstanbul'da bıraktı. Fenerbahçe'de bu akşam cezalı Skrtel'in yerine Neustadter görev yapacak. Bursa'da yedek bekleyen Hasan Ali Kaldırım da Rusya'da İsmail Köybaşı'dan formayı geri alacak
FANATİK
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