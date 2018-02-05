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F.Bahçe'den açıklama: Onlarla devlet uğraşacak

F.Bahçe'den açıklama: Onlarla devlet uğraşacak.14071
  • Giriş : 05.02.2018 / 09:22:00

Fenerbahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Sepet Beşik

Seçim heyecanının yaşandığı sarı-lacivertli ekipte, Fenerbahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu, FETÖ ile ilgili çarpıcı bir değerlendirme yaptı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde üyelerle bir araya geldi ve açıklamalar yaptı.

Mahmut Uslu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biz bugüne kadar ağzımızı açmadık, hiç konuşmadık ve konuşmayacağız. Ancak medyada yönetimin sustuğu ve uğraşmadığı söyleniyor. Biz cezalarımız cebimizde geziyoruz. 110 bin TL ceza ödedim. 4-5 ay men cezası aldım. Sayın başkana 6 ay, 1 sene ceza verdiler. Böyle bir şey olur mu? Bunlar körler ve sağırlar değil. Körler ve sağırlar olsa bunları yapamaz. Bizi susturamazlar. Biz yine emeğimizi veriyoruz. FETÖ'larla uğraşamayız. Uğraşamıyoruz da. Devlet uğraşacak.

Fenerbahçe çok doğru yolda. Önemli araziler aldık. Şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü hiçbir sporcusuna borcu olmayan spor kulübüdür. Zaten biz halka açık şirketiz. Şanssızlıklarımız var. Gençlerbirliği maçında gerçekten inanılmaz goller yedik.

3 TEMMUZ'UN DEVAMI...

Onun dışında Aykut Kocaman basın toplantısında 'Körler sağırlar birbirlerini ağırlar' dedi. Ben öyle demiyorum. Uyanıklar göre göre Fenerbahçe'ye 3 Temmuz'un devamını yapıyorlar.

Ne oldu Trabzon'da, Rize deplasmanı dönüşünde kurşun yedik. Ne oldu bir şey var mı? Suçlu yakalanıyor mu? Bütün yabancılar gitti. Kuyt gibi önemli bir oyuncumuz hala oynuyor biliyorsunuz.

YETİŞTİRME TARAFTARLAR DEĞİL

Fenerbahçe'de kongre zamanında yapılır. Fenerbahçe Başkanını kongre üyeleri seçer. Yetiştirme taraftarlar değil."

HABERTURK

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