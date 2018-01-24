Facebook Twitter Rss

F.Bahçe'den ayrılan Persie'den açıklama

F.Bahçe'den ayrılan Persie'den açıklama.22937
  • Giriş : 24.01.2018 / 13:11:00

Fenerbahçe Kulübü'nden ayrılan Robin Van Persie'den açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Fenerbahçe Kulübü'nden ayrılan Robin Van Persie, dünyanın en iyi menajerinin kim olduğuyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Kariyeri boyunca hem Arsene Wenger hem de Sir Alex Ferguson ile birlikte çalışma şansı bulan Van Persie, Wenger'i Ferguson'ın önüne koydu.

Yıldız futbolcu, "Wenger, dünyanın en iyi menajeri. Şu an sahip olduğum her şeyi ona borçluyum. Beni hem insan hem de futbolcu olarak çok geliştirdi." ifadelerini kullandı.

FANATİK

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hariri'yi kabul edecek

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaş'la Tolgay Arslan anlaşma yeniledi

Beşiktaş'la Tolgay Arslan anlaşma yeniledi

Beşiktaş Kulübü ile Tolgay Arslan arasında yeni anlaşma imzalandı.

Dev maç öncesi öncesi Trabzonspor'da 6 eksik

Dev maç öncesi öncesi Trabzonspor'da 6 eksik

Dev maç öncesi öncesi Trabzonspor'da 6 futbolcu oyuncu eksik.

 

Mahkeme, Konyaspor Başkanı için kararını verdi

Mahkeme, Konyaspor Başkanı için kararını verdi

Mahkeme, eski Konyaspor Başkanı Ahmet Şan için kararını verdi.

Fener, Volkan Demirel'in yerine birini arıyor

Fener, Volkan Demirel'in yerine birini arıyor

Fenerbahçe, usta kaleci Volkan Demirel'in yerine birini arıyor.

 

İşte Ronaldo'nun Türkiye ile ilgili planı!

İşte Ronaldo'nun Türkiye ile ilgili planı!

Futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Türkiye ile ilgili planı ortaya çıktı.

Fenerbahçe, futbolculara ödemeleri yaptı!

Fenerbahçe, futbolculara ödemeleri yaptı!

Fenerbahçe Kulübü, futbolcuların maaş ve prim ödemelerini yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya