F.Bahçe'den ayrılan Persie'den açıklama
Fenerbahçe Kulübü'nden ayrılan Robin Van Persie, dünyanın en iyi menajerinin kim olduğuyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Kariyeri boyunca hem Arsene Wenger hem de Sir Alex Ferguson ile birlikte çalışma şansı bulan Van Persie, Wenger'i Ferguson'ın önüne koydu.
Yıldız futbolcu, "Wenger, dünyanın en iyi menajeri. Şu an sahip olduğum her şeyi ona borçluyum. Beni hem insan hem de futbolcu olarak çok geliştirdi." ifadelerini kullandı.
FANATİK
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