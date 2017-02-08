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F.Bahçe'den Beşiktaş'a Van Persie'li gönderme!

F.Bahçe'den Beşiktaş'a Van Persie'li gönderme!.25390
  • Giriş : 08.02.2017 / 22:14:00

Van Persie'nin Beşiktaş derbisinde attığı gol sonrasındaki Oğuzhan'ın önünden kayarak yaşadığı gol sevincinin tişörtleri satışa sunuluyor.

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Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 5 Şubat'ta Vodafone Arena'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi büyük tartışmalara yol açmıştı. Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Van Persie de bu tartışmaların başrolünde yer almıştı. Bu olayların ardından Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay bir gönderme geldi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Robin Van Persie'nin Beşiktaş derbisinde attığı gol sonrasındaki Oğuzhan'ın önünden kayarak yaşadığı gol sevincinin fotoğrafının yer aldığı tişörtler yarın satışa çıkacak.



İşte Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama:

Türkiye kupası son 16 turunda oynadığımız maçta golümüzü atan Robin Van Perise’ nin ikonik fotoğraf karesinin yer aldığı tişörtler 10 Şubat Cuma gününden başlayarak öncelikli olarak Fenerium internet sitesi ve stadyum mağazaları, daha sonra da tüm Türkiye’ deki Fenerium mağazalarında satışta olacak.

Taraftarlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda üretilen sınırlı sayıdaki RVP Kupa Tişörtlere ulaşmak isteyen tüm taraftarlarımız Fenerium internet satış sitesi ve Fenerium mağazalarına davetliler.

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