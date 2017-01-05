F.Bahçe'den 'Kütahyalı ve MİT' açıklaması
Spor yorumculuğu yapan Rasim Ozan Kütahyalı'nın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) logolu dosya ile yaptığı açıklamalarla ilgili Fener MİT'e başvurmuştu.
Fenerbahçe Kulübü tarafından yaptıkları başvuru sonucunda dosya ile ilgili MİT'te bir bilginin olmadığı cevabı aldıkları açıklandı.
Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"23 Ekim 2016 Pazar günü Beyaz TV ekranlarında yayınlanan “Beyaz Futbol” isimli programda, Rasim Ozan Kütahyalı isimli şahıs, elinde MİT logolu bir dosyayı işaret ederek bir takım ithamlarda bulunmuştur.
Konuyla ilgili kulübümüzün MİT’e yapmış olduğu resmi başvuru sonucunda, ilgili kurumun kayıtlarında, söz konu şahsın iddia ettiği konularla ilgili bir bilginin bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir. Bu şekilde, adı geçen şahsın nüfuz ticareti yaptığı hususu bir kez daha ortaya çıkmıştır.
Kamuoyuna daha önce bildirdiğimiz şekilde, kulübümüze ve yöneticilerimize iftira atan bahse konu şahısla ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
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