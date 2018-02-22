F.Bahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta flaş karar
Alman ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelen ve 5-0 oyunu kaybeden Beşiktaş, Fenerbahçe maçı ile moral bulmaya çalışıyor.
Bayern Münih'e farklı bir şekilde yenilerek Şampiyonlar Ligi'nde umudu kalmayan Beşiktaş, hafta sonu oynayacağı Fenerbahçe derbisine rotasını çevirdi. Siyah beyazlılarda sakatlıktan yeni çıkan Dusko Tosic'in 11'de başlayacağı ifade edildi.
Bayern Münih maçı sonrası Almanya’dan sabaha karşı İstanbul’a dönen Beşiktaşlı futbolcular dün dinlendi. Teknik Direktör Şenol Güneş’in bir gün izin verdiği siyah-beyazlı oyuncular yoğun tempoda yorgunluk atma fırsatı buldu.
Kartal bugün basına kapalı yapacağı antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayacak. Şenol Güneş’in derbi maçta kadroda bazı önemli değişiklikler yapacağı aktarıldı. Allianz Arena’da gördüğü kırmızı kartla tepkileri üzerine çeken Domagoj Vida’yı yedeğe çekmeyi planlayan Güneş’in, Dusko Tosic’i yeniden ilk 11’de sahaya süreceği öğrenildi.
Sakatlıktan yeni çıkan Tosic’in Bayern Münih maçının ikinci yarısında ortaya koyduğu performansa geçer not veren siyah-beyazlı hocanın, Sırp oyuncuya dönüş yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Şenol Güneş’in cezalı Pepe’nin yokluğunda ise Medel’e stoperde şans tanıması bekleniyor.
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