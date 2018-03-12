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F.Bahçe ile G.Saray derbisinin biletleri satışta

F.Bahçe ile G.Saray derbisinin biletleri satışta.20040
  • Giriş : 12.03.2018 / 15:25:00

Fenerbahçe ile Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı.

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Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda heyecan bitmiyor. Fenerbahçe ile Galatasaray Saraçoğlu Kompleksi'nde 17 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Biletler; 12.03.2018 Pazartesi günü Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Kongre Üyelerimiz ve Temsilci Üyelerimiz için (En fazla 1 bilet), 13.03 2018 Salı günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri için (1 adet bilet) ve 14.03 2018 Çarşamba günü de genel satışa açılacaktır" denildi.
Bilet fiyatları şöyle:

Spor Toto ve Migros kale arkası tribünü: 87 lira
Fenerium üst-Maraton üst A-B H-I blok: 109 lira
Fenerium üst-Maraton üst C-D-F-G blok: 130 lira
Fenerium alt-Maraton alt A-B-H-I blok: 195 lira
Fenerium alt-Maraton alt C-G blok: 216 lira
Fenerium alt-Maraton alt D-F blok: 250 lira
Maraton alt E blok: 297 lira
Fenerium alt E blok: 324 lira
1907 tribünü: 430 lira

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