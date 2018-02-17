F.Bahçe maçı öncesi Beşiktaş'ta büyük şok
Dün akşam oynanan Konyaspor mücadelesinde 1 puanla yetinen Beşiktaş'ta ikinci bir şok daha yaşandı. Talisca ve Pepe'nin derbide cezalı duruma düştüğü öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, iki oyuncusunu da kaybetti.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında 2 puan bırakan siyah-beyazlılar, 23. haftada yapılacak Fenerbahçe derbisi öncesinde Pepe ile Anderson Talisca'yı da yitirdi.
Atiker Konyaspor müsabakası öncesinde üçer sarı kartı bulunan futbolculardan Pepe 39, Talisca ise 53. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, 25 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak.
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