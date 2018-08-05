F.Bahçe'nin Benfica'yı çok ciddiye alması lazım
Record yazarı Sergio Krithinas, Fenerbahçe'ye Benfica konusunda uyarılarda bulundu ve Benfica'nın çok güçlü bir rakip olduğunun altını çizdi.
Krithinas, Geçen yıl Şampiyonlar Ligi’nde puansız kalınmasının bu maç için veri olamayacağını kaydederken, “Böyle bir düşünce varsa gerçekten büyük bir yanılgı olur. Geçen seneki takım gerçek Benfica değildi. Ayrıca geçen sezonki kadronun üzerine de takviyeler yapıldı” diye konuştu.
Fenerbahçe’de Benfica maçı için geri sayım devam ediyor.Yeni yönetim ve yapılanma çerçevesinde sarı-lacivertliler önemli adımlar attı. Şampiyonlar Ligi’nde 3. ön eleme turunda ilk mücadelesinde deplasmana çıkacak sarı-lacivertlilerde Benfica maçının skoru büyük önem taşıyor. Bu karşılaşma hamlelerin kısa sürede sonuç vermesi adına kilit bir veri olacak
Portekiz temsilcisinin geçilmesi durumunda Şampiyonlar Ligi ve ciddi bir gelir kapısı açılmış olacak. Ancak benzer şekilde Benfica için de Şampiyonlar Ligi’ne kalmak çok önemli. Avrupa Kupaları’nın köklü takımlarından biri olan Lizbon temsilcisi planlarını buna göre yapıyor.
Biz de zorlu maç öncesi Portekiz ekibini yakından tanıyan Record Gazetesi yazarlarından Sergio Krithinas ile son durumu konuştuk.
Geçen sezon Benfica’nın Şampiyonlar Ligi gruplarını puansız kapamasını ve bunun Türkiye’de “Benfica eski gücünde değil. Fenerbahçe iyi bir kura çekti” diye yorumlanmasını sorduğumuzda şu cevabı aldık:
Farklı bir sezondu
“Böyle bir düşünce varsa gerçekten büyük bir yanılgı olur. Geçen seneki takım gerçek Benfica değildi. Evet, Benfica geçen sezon çok kötü bir sezon geçirdi. Büyük problemlerle başladı. 4-4-2 ile başladı. Sistemi oturtamadılar. Arka arkaya alınan kötü sonuçlar da gelince takım bir türlü toparlanamadı. Sonrasında 4-3-3’e döndü. Geçen sezon olumsuz anlamda özel ve farklı bir sezondu. Bir daha bu durum tekrarlanmaz. Ayrıca geçen sezonki kadronun üzerine de takviyeler yapıldı. Bu sezon da birçok önemli takımla hazırlık maçları oynadı. Dortmund, Juventus, Lyon gibi takımlara karşı iyi performans sergiledi.”
Portekizli gazeteci, Şampiyonlar Ligi’ne kalmanın Benfica için öneminden bahsederek, “Benfica mutlaka Şampiyonlar Ligi’ne kalmak istiyor. Bunu maddi açıdan söylüyorum. Çünkü Portekiz kulüpleri her sezon önemli birkaç ismini önemli paralara satıyor ve kaynak yaratıyor. Eğer Şampiyonlar Ligi’ne kalınırsa bu satışa gerek kalmayacak. Kulüp önemli bir gelir elde edecek. Mesela şu anda savunmacı Ruben Dias için 30 milyon euroluk teklif var. Kulüp 21 yaşındaki oyuncusunu şu an satmak istemiyor. Bu nedenle bu geliri Şampiyonlar Ligi’nden kazanmak zorunda” ifadelerini kullandı.
Tecrübeli gazeteciye son olarak tur için favorisini sorduk: “Fenerbahçe’nin bir takım sorunları olduğu biliyorum. Büyük bir kulüp Fenerbahçe ama benim favorim Benfica.”
MİLLİYET
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