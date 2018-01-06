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F.Bahçe'nin gözden çıkardığı Ozan'a talip!

F.Bahçe'nin gözden çıkardığı Ozan'a talip!.16990
  • Giriş : 06.01.2018 / 09:25:00

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı oyuncu Ozan Tufan'a talip çıktı.

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Büyüyen Beşik

Fenerbahçe'de krize neden olan ve teknik adam Aykut Kocaman tarafından kampa götürülmeyen Oza Tufan'a sürpriz bir talip çıktı.

Katar’ın El-Gharafa takımının başına geçen Bülent Uygun, Ozan’a teklif yapabileceklerini söyledi. Katar ekibinin kapıyı çalması halinde Fenerbahçe Yönetimi’nin kapıyı 10 milyon Euro’dan (45 milyon TL) açması bekleniyor.

El-Gharafa’nın dışında İspanyol takımları Deportivo ve Sociedad’ın yanı sıra Süper Lig’den Osmanlıspor ve Akhisar’ın Ozan’ı kiralamak istediği öğrenildi.

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