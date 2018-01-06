F.Bahçe'nin gözden çıkardığı Ozan'a talip!
Fenerbahçe'de krize neden olan ve teknik adam Aykut Kocaman tarafından kampa götürülmeyen Oza Tufan'a sürpriz bir talip çıktı.
Katar’ın El-Gharafa takımının başına geçen Bülent Uygun, Ozan’a teklif yapabileceklerini söyledi. Katar ekibinin kapıyı çalması halinde Fenerbahçe Yönetimi’nin kapıyı 10 milyon Euro’dan (45 milyon TL) açması bekleniyor.
El-Gharafa’nın dışında İspanyol takımları Deportivo ve Sociedad’ın yanı sıra Süper Lig’den Osmanlıspor ve Akhisar’ın Ozan’ı kiralamak istediği öğrenildi.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Fatih Terim'den yönetime: Problemi çözün
Teknik adam Fatih Terim, sol bek konusundaki isteğini yineledi.
Volkan Demirel: Kovulmadan gitmem
Deneyimli kaleci Volkan Demirel, takımı ve kariyerine dair açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe'de Van Persie ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de golcü oyuncu Robin Van Persie ile yollar ayrıldı.
Galatasaray Başkanı: Cesur adımlar atmalıydık
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımı ile ilgili aldığı kararlar hakkında konuştu.
Fenerbahçe'de flaş Ozan Tufan gelişmesi
Fenerbahçeli oyuncu Ozan Tufan ile ilgili takımda gelişmeler yaşandı.
Arda kararını verdi, Başakşehir'e geliyor
Golcü oyuncu Arda Turan ile ilgili bomba etkisi yaratacak bir iddia ortaya atıldı.