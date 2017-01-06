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F.Bahçe'nin rakibi terör bahanesiyle gelmedi

F.Bahçe'nin rakibi terör bahanesiyle gelmedi.17626
  • Giriş : 06.01.2017 / 10:47:00

Fenerbahçe'nin rakibi Go Ahead Eagles Türkiye'ye gelmiyor.

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Fenerbahçe'nin hazırlık maçı oynayacağı Hollanda takımı Go Ahead Eagles Türkiye'de yaşanan terör olaylarını bahane ederek gelmedi.

Hollanda takımının terörü bahane ederek kamp çalışmalarını iptal etmesine Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden tepki geldi.

Fanatik'in haberine göre; Hollanda kulübünün maç iptaliyle ilgili olarak Fenerbahçe'ye resmi bir yazı göndermesi bekleniyor.

Fenerbahçe ile Go Ahead Eagles, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekti.

Hazırlık maçını tek taraflı olarak iptal eden Go Ahead Eagles, Hollanda Ligi'nin son sırasında yer alıyor.

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