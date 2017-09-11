F.Bahçe, Volkan Demirel ile yolları ayırıyor
Uzun yıllardır Fenerbahçe'nin kalesini koruyan file bekçisi Volkan Demirel, sarı-lacivertli takım ile yollarını ayırma karar aldı.
Geçtiğimiz sezonun bitimiyle birlikte eşi ile birlikte Amerika'ya giderek kariyerini orada devam etme kararı alan Demirel, Sarı-Lacivertli Yönetimin, 'kal' ısrarı sonrası 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Yaşanan bu olumsuz gelişmeler sonrası tecrübeli file bekçisi Amerika hayalini sezon sonunda gerçekleştirecek.
Demirel, Sarı-Lacivertli taraftarların kendisine yönelik tepkisi ile "Kötü bir performans sergilediğim doğru...
Protesto etmekte haklılar. Ben de taraftar olsam kendimi protesto ederdim" değerlendirmesinde bulunmuştu.
F.Bahçe formasıyla 16. sezonu geçiren Demirel, son 13 resmi maçı da gol yemeden tamamlayamadı.
FANATİK
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