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F.Bahçe'ye kötü haber! İdmana çıkmadı

F.Bahçe'ye kötü haber! İdmana çıkmadı.16372
  • Giriş : 20.04.2017 / 16:06:00

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi futbolseverleri heyecanlandırıyor.

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Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe maçı için 2 takımda hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe'nin antremanına ise Kjaer katılmadı.

Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 11.00’de başladı ve 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda yapılan pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçların ardından, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı lacivertliler, 21 Nisan Cuma günü yapacağı çalışmalarla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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