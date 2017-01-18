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F.Bahçe'ye saldırıda FETÖ timi karartması

F.Bahçe'ye saldırıda FETÖ timi karartması.19506
  • Giriş : 18.01.2017 / 09:27:00

2015 yılında Fenerbahçe otobüsüne yapılan hain saldırı ile ilgili ayrıntılara ulaşıldı.

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Trabzon'un Sürmene ilçesinde Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırı şoförün aracı durdurmayı başarmasıyla can kaybı olmadan atlatılmıştı. Konuya ilişkin görevden ihraç edilen FETÖ'cü polislerin, bekçinin ifadesini alamdığı ortaya çıktı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 4 Nisan 2015'te şoförün yaralanmasına rağmen aracı durdurmayı başararak büyük faciayı önlediği Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırı sırasında köprü üzerinde görevli olduğu belirlenen Bekçi Nurettin Çakır'ın saldırı ile ilgili olarak ifadesinin alınmadığı ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten ve olay yerindeki bekçiyi "Görmeyen" polislerin tamamı da meslekten ihraç edildi. 7'si tutuklu, biri de firarda olan 8 polis hakkındaki soruşturma da sürüyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan soruşturmada 4 çocuk babası bekçi Nurettin Çakır'ın FETÖ'cü olduğu ortaya çıkmıştı. Tutuklanan Çakır'ın darbe gecesi kendisinde olan Emniyet Müdürlüğü'deki silah deposunun anahtarını sakladığı belirlenmişti. Çakır her yerde aranmasına rağmen, kendisindeki anahtarı karakola getirmedi. Yakalandıktan sonra bağlı olduğu polis müdürlerinin de FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Çakır, ifadesinde "Beni Ö.K. aramış ama telefonu duymadım. Saat 01.30'da sala okundu. Sahilden emniyete ulaştım. Biraz dolaşıp eve döndüm" dedi.

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