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F.Bahçe'ye teklif geldi! Emenike gidiyor

F.Bahçe'ye teklif geldi! Emenike gidiyor.19430
  • Giriş : 11.01.2017 / 17:25:00

Fenerbahçe'ye Emanuel Emenike ile ilgili resmi teklif geldi.

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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Advocaat'ın gözünden düşen ve takımdan ayrılmayı kafasına koyan Emenike'ye ilk teklif geldi.

Rubin Kazan'la görüşmelere başlayan Emenike, Rus ekibine imza atmaya razı oldu. Nijeryalı golcüyü satış opsiyonuyla 6 aylığına kiralamak isteyen Rubin Kazan, sarı-lacivertli kulüpten cevap bekliyor.

Rus ekibi, yılda 2,5 milyon avro kazanan futbolcunun yıllık ücretinin yarısını ödemeye razı olurken, Emenike'nin menajeri Fenerbahçe'nin satış opsiyonunu düşük tutması için baskı yapıyor. Sarı-Lacivertli yönetim, Nijeryalı'nın bonservisi için 5 milyon avro isterken yıldız futbolcunun menajeri bu rakamı aşağı çekmek için büyük çaba sarfediyor.

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