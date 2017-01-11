F.Bahçe'ye teklif geldi! Emenike gidiyor
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Advocaat'ın gözünden düşen ve takımdan ayrılmayı kafasına koyan Emenike'ye ilk teklif geldi.
Rubin Kazan'la görüşmelere başlayan Emenike, Rus ekibine imza atmaya razı oldu. Nijeryalı golcüyü satış opsiyonuyla 6 aylığına kiralamak isteyen Rubin Kazan, sarı-lacivertli kulüpten cevap bekliyor.
Rus ekibi, yılda 2,5 milyon avro kazanan futbolcunun yıllık ücretinin yarısını ödemeye razı olurken, Emenike'nin menajeri Fenerbahçe'nin satış opsiyonunu düşük tutması için baskı yapıyor. Sarı-Lacivertli yönetim, Nijeryalı'nın bonservisi için 5 milyon avro isterken yıldız futbolcunun menajeri bu rakamı aşağı çekmek için büyük çaba sarfediyor.
HABER7
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