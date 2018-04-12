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F.Bahçe'ye Volkan Demirel'in yerine o gelecek

F.Bahçe'ye Volkan Demirel'in yerine o gelecek.21586
  • Giriş : 12.04.2018 / 09:43:00

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in yerine gelecek isim şaşkınlık yarattı.

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Beşik Modelleri

Uzun zamandır Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Volkan Demirel'in yerine Zorya'da forma giyen Andriy Lunin'in geleceği iddia edildi.

Kaptan Volkan Demirel'in sözleşmesini uzatmayı düşünen Fenerbahçe'de Kameni'nin durumu ise muamma.

Kamerunlu kaleciyle devam edip etmeyeceği bilinmeyen sarı-lacivertli takımiçin yeni kaleci adayı iddiası ise Ukrayna'dan geldi ve Kanarya'nın Zorya'da forma giyen 19 yaşındaki Andriy Lunin'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

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