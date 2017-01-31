F.Bahçe yönetiminden futbolculara suçlama
Kayserispor ile karşı karşıya gelen ve 4-1 mağlubiyetler sonuçlanan maç sonrası Fenerbahçeli yöneticiler, Beşiktaşlı oyuncuları örnek göstererek kendi futbolcularını suçladı.
Başakşehir galibiyeti sonrası yarışa yeniden ortak olan Fenerbahçe, Kayseri’de hem umutları tüketti hem de şampiyonluk şansını adeta mucizelere bıraktı.
Skor için “Utanç verici” ve “Skandal” yorumunu yapan yöneticiler, takımın maç seçtiğini vurguladı...
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