Facebook Twitter Rss

F.Bahçeli yöneticiden Şenol Güneş'e yanıt

F.Bahçeli yöneticiden Şenol Güneş'e yanıt.18374
  • Giriş : 06.02.2017 / 10:15:00

Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesinin yankıları devam ediyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Dün akşama damgasını vuran maçın yankıları sürüyor. Ziraat Kupası için karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin arasındaki gerilim artıyor.

Fenerbahçe Asbaşkanı İlhan Ekşioğlu'nun, sosyal medyada Şenol Güneş'in Kjaer ile yaşadığı problemi paylaşıp, 'hesap soracağız' açıklaması yapmasının hatırlatılması üzerine Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "O şahısla (İlhan Ekşioğlu) ilgili olarak, onun tapelerde neleri var onları konuşmak lazım. Hesap vermeyenler, hesap soramazlar" ifadesini kullanmıştı.

Ekşioğlu da bir paylaşım daha yaparak, "20 Şubatta Silivri'de Fenerbahçe'ye kurulan kumpasın duruşması var. Tape konuşmak, tartışmak, savunmak isteyen buyursun gelsin" dedi.

Konya'da 40 araç birbirine girdi!

Kış mevsiminde kabusunuz olmasın!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Şenol Güneş: Tapelerde ne dediği ortada

Şenol Güneş: Tapelerde ne dediği ortada

Şenol Güneş, Fenerbahçe maçı sonrası sert açıklamalarda bulundu.

Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a formalı yanıt

Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a formalı yanıt

Olaylı Beşikatş-Fenerbahçe maçında yaşananlar herkesi şaşırttı.

 

Arda Turan TFF başkanı olmak istiyor

Arda Turan TFF başkanı olmak istiyor

Emre Belözoğlu, Arda Turan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Teknik adam Riekerink'ten istifa açıklaması

Teknik adam Riekerink'ten istifa açıklaması

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının yankıları sürüyor.

 

Arda Turan, antremanda krampon fırlattı

Arda Turan, antremanda krampon fırlattı

Takımının antremanında sinirlenen Arda Turan kramponunu yere fırlattı.

İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe kadrosu

İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe kadrosu

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası için kapışacak.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya