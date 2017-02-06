F.Bahçeli yöneticiden Şenol Güneş'e yanıt
Dün akşama damgasını vuran maçın yankıları sürüyor. Ziraat Kupası için karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin arasındaki gerilim artıyor.
Fenerbahçe Asbaşkanı İlhan Ekşioğlu'nun, sosyal medyada Şenol Güneş'in Kjaer ile yaşadığı problemi paylaşıp, 'hesap soracağız' açıklaması yapmasının hatırlatılması üzerine Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "O şahısla (İlhan Ekşioğlu) ilgili olarak, onun tapelerde neleri var onları konuşmak lazım. Hesap vermeyenler, hesap soramazlar" ifadesini kullanmıştı.
Ekşioğlu da bir paylaşım daha yaparak, "20 Şubatta Silivri'de Fenerbahçe'ye kurulan kumpasın duruşması var. Tape konuşmak, tartışmak, savunmak isteyen buyursun gelsin" dedi.
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