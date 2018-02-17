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Fabri: Birinci kaleci olarak gelmemiştim

Fabri: Birinci kaleci olarak gelmemiştim.20780
  • Giriş : 17.02.2018 / 16:53:00

Beşiktaşlı oyuncu Fabri, Beşiktaş'a birinci kaleci olarak gelmediğini belirtti.

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Beşik Modelleri

Beşiktaş'ın kalesini koruyan İspanyol file bekçisi Fabri, takıma birinci kaleci olarak gelmediğini, kaptanın yedeği olarak transfer edildiğini söyledi.

İspanyol file bekçisi, ülke basınına verdiği röportajda, “Aslında Beşiktaş’a birinci kaleci olarak gelmemiştim. Kaptanın yedeği olarak transfer edilmiştim. Kendimi kabul ettirdim” dedi.

Beşiktaş’ın başarılı file bekçisi Fabricio Ramirez, İspanyol basınına verdiği röportajda Beşiktaş ve Türkiye günlerini anlattı.

Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih eşleşmesini değerlendiren deneyimli kaleci, “Grup aşamasında herkesi şaşırttık. Herşeyin hep pozitif yanına bakmayı tercih ederim. Ancak öte yandan biraz daha bilinmedik bir takım gelmesini tercih ederdik. Çok iyi oyuncuları var ve kaliteli bir ekipler. Zor bir eşleşme olacak. Bayern oyunun kontrolünü ele alarak maça hükmetmeye çalışacak. Bizim de buna karşılık mümkün olduğunca topa çok sahip olup, elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Fabri, “Kariyerimin en formda dönemini geçiriyorum. Futbolda tek hedefim var, her geçen gün kendimi daha da geliştirmek. Gelecekle ilgili öngörülerde bulunmayı sevmiyorum. Beşiktaş ile kontratımda bir yılım daha var ve ondan sonra geleceğimin nasıl şekilleneceğini göreceğiz. O zaman belki İspanya’ya dönmek ya da Avrupa’da devam mümkün olabilir. Daha çok ülke tanımak, daha çok şehri keşfetmeyi isterim. Hiçbir seçeneğe kapım kapalı değil” diye konuştu. 

Kartal’ın file bekçisi birinci kaleci olmasıyla ilgili olarak, “Aslında Beşiktaş’a birinci kaleci olarak gelmemiştim. Kaptanın yedeği olarak gelmiştim ve bu durum kalecilerin performanslarının yukarı çıkmasına neden oldu. Hocamız iyi olana formayı veriyor. Ben de bir şekilde kendimi kabul ettirdim. Şenol Güneş Türkiye’nin efsane kalecilerinden ve bu benim için büyük şans. Bana çok önemli bilgiler veriyor” dedi.

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