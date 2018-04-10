Facebook Twitter Rss

Fabrikada sızıntı: 38 işçi hastaneye kaldırıldı

Fabrikada sızıntı: 38 işçi hastaneye kaldırıldı.13100
  • Giriş : 10.04.2018 / 08:34:00

Tekirdağ'da bir fabrikada meydana gelen sızıntı paniğe neden oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde panik. Otomobil camı üreten bir fabrikada meydana gelen sızıntı nedeniyle 38 işçi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Saray ilçesi Çukurtyurt Mahallesi'nde otomobil camı üreten bir fabrikada, bazı işçilerde baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. İhbar üzerine fabrikaya ambulanslar sevk edildi. Cam temizlemede kullanıldığı belirtilen kimyasal madde sızıntısı nedeniyle etkilendiği değerlendirilen 38 işçi, Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından 12 işçi Çerkezköy, 11 işçi de Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Saray Devlet Hastanesi'ndeki işçilerden 10'u tedavilerinin ardından taburcu edildi. 28 işçinin hastanelerin Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ünitelerinde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Hastanede tedavisi süren işçilerden biri, fabrikaya cam temizlemede kullandıkları yeni bir kimyasal madde geldiğini belirterek, "Varil açılığında çevreye kötü bir koku yayıldı. Önceden kullandığımız kimyasallardan farklı bir kokusu vardı. Fabrikaya ağır koku yayıldı. Bir süre sonra da o sırada görev başında bulunan işçiler rahatsızlandı ve hastanelere geldik" dedi.

Sağlık ve AFAD ekipleri, fabrikada incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

TRT

Şok! Beşiktaş'ta Negredo krizi patlak verdi

Beşiktaşlı Quaresma, G.Saraylıları çıldırttı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

TSK açıkladı: 7 terörist etkisiz hale getirildi!

TSK açıkladı: 7 terörist etkisiz hale getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'ya düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi.

FETÖ okullarında çalışan 79 kişiye gözaltı

FETÖ okullarında çalışan 79 kişiye gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında örgütün okullarında çalışanlara operasyon düzenlendi.

 

Cinsel istismar düzenlemesi TBMM'de

Cinsel istismar düzenlemesi TBMM'de

Cinsel istismar düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi.

Erzincan'dan acı haber: 1 şehit!

Erzincan'dan acı haber: 1 şehit!

Türkiye, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinden gelen acı haberle sarsıldı.

 

Jet kazası soruşturmasında yeni gelişme

Jet kazası soruşturmasında yeni gelişme

Başaran Holding'e ait özel jetle ilgili kaza soruşturmasının, İran yerine Kanada ya da başka bir Avr

Bakırköy-Kirazlı metrosunda son durum ne?

Bakırköy-Kirazlı metrosunda son durum ne?

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bakırköy-Bağcılar Kirazlı metrosu çalışmaları ile ilgili


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya