Facebook hesapları tek tek kapanıyor!
Sosyal medya devi Facebook, kullanıcı mahremiyeti ve topladığı kişisel verilerin güvenliği konusunda ciddi incelemeler ile karşı karşıya kaldı. Hesaplar ise bir bir kapatılıyor.
Pureprofile tarafından düzenlenen bir araştırmanın sonucuna göre skandaldan bu yana Avustralyalı Facebook kullanıcıların %12'si hesaplarını sildi ve bu da en son tahminlere göre hesaplarını silen 15 milyon kullanıcının 1.8 milyonuna denk geliyor.
Ayrıca bu araştırma, diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında Avustralyalıların hesaplarını silmeye Yeni Zelandalı veya Amerikalılardan daha yatkın olduklarını, sadece Birleşik Krallık kullanıcılarının gerisinde kaldıklarını buldu.
Kullanıcıların pek çoğu # facebook akımını takip ederek hesaplarını tamamen kaldırmakta hızlı olsalar da, bazı Avustralyalı kullanıcılar sadece gizlilik ayarlarını değiştirmekle yetindiler ve bu kullanıcıların oranı da %14 olarak belirtilmiş durumda.
HÜRRİYET
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