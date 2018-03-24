Facebook hisselerinde sert düşüş!
Sosyal paylaşım devi Facebook skandalı borsayı da etkiledi. Kullanıcılarının kişisel bilgilerini bir analiz şirketiyle paylaşma skandalının ardından Facebook hisseleri haftayı düşüşle kapattı.
Kullanıcılarının gönüllü olarak bir anket uygulaması indirerek, kayıt olan kişilerin haberi olmadan kullanıcıların ve Facebook arkadaşlarının kişisel bilgilerini, çeşitli siyasetçi ve politikacıların propaganda kampanyasını gerçekleştiren Cambridge Analyticaya satan Facebook, skandalın etkilerini hisse senetlerindeki düşüşte de yaşadı.
Skandalın ardından Facebook hisseleri Cuma günü haftayı yüzde 13'lük bir düşüşle 160 doların altında kapatırken, Facebook hisselerinde bu denli en son Temmuz 2012 yılında bir düşüş görülmüştü.
Facebook CESsu Sheryl Sandberg, skandalın ortaya çıkmasının ardından Perşembe günü CNBCye verdiği röportajda şirketin, kullanıcı gizliliğine verilen hasarın Facebookun hisse senetleri veya iş modeline bir zarar vermeyeceğini düşündüğünü söylemişti.
BBC Radyo 4’e değerlendirmede bulunan dünyanın en büyük reklam şirketlerinden M&C Saatchi’nin Başkanı David Kershaw, İngiltere’nin en büyük reklamcılarını temsil eden çatı kuruluş ISBA’nın Facebook yetkileri görüşerek tepki ve taleplerini iletmeye hazırlandığını bildirdi. Kuruluş halihazırda 3 binin üzerinde markayı temsil ediyor.
NE OLMUŞTU?
Facebook kriterlerini ihlal ederek 50 milyon kullanıcının verisinin siyasi kampanyalarda kullanılması skandal etkisi yarattı. Trump’ın eski danışmanının da kurucusu olduğu şirketlerin gerçekleştirdiği kampanyalar arasında 2016 ABD seçimleri ve İngiltere’nin Brexit oylaması olması dikkat çekiyor.
HÜRRİYET
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