Facebook Twitter Rss

Facebook hisselerinde sert düşüş!

Facebook hisselerinde sert düşüş!.10752
  • Giriş : 24.03.2018 / 14:39:00

Sosyal paylaşım devi Facebook hisseleri haftayı düşüşle kapattı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Sosyal paylaşım devi Facebook skandalı borsayı da etkiledi. Kullanıcılarının kişisel bilgilerini bir analiz şirketiyle paylaşma skandalının ardından Facebook hisseleri haftayı düşüşle kapattı.

Kullanıcılarının gönüllü olarak bir anket uygulaması indirerek, kayıt olan kişilerin haberi olmadan kullanıcıların ve Facebook arkadaşlarının kişisel bilgilerini, çeşitli siyasetçi ve politikacıların propaganda kampanyasını gerçekleştiren Cambridge Analyticaya satan Facebook, skandalın etkilerini hisse senetlerindeki düşüşte de yaşadı.

Skandalın ardından Facebook hisseleri Cuma günü haftayı yüzde 13'lük bir düşüşle 160 doların altında kapatırken, Facebook hisselerinde bu denli en son Temmuz 2012 yılında bir düşüş görülmüştü.

Facebook CESsu Sheryl Sandberg, skandalın ortaya çıkmasının ardından Perşembe günü CNBCye verdiği röportajda şirketin, kullanıcı gizliliğine verilen hasarın Facebookun hisse senetleri veya iş modeline bir zarar vermeyeceğini düşündüğünü söylemişti.

BBC Radyo 4’e değerlendirmede bulunan dünyanın en büyük reklam şirketlerinden M&C Saatchi’nin Başkanı David Kershaw, İngiltere’nin en büyük reklamcılarını temsil eden çatı kuruluş ISBA’nın Facebook yetkileri görüşerek tepki ve taleplerini iletmeye hazırlandığını bildirdi. Kuruluş halihazırda 3 binin üzerinde markayı temsil ediyor.

NE OLMUŞTU?

Facebook kriterlerini ihlal ederek 50 milyon kullanıcının verisinin siyasi kampanyalarda kullanılması skandal etkisi yarattı. Trump’ın eski danışmanının da kurucusu olduğu şirketlerin gerçekleştirdiği kampanyalar arasında 2016 ABD seçimleri ve İngiltere’nin Brexit oylaması olması dikkat çekiyor.

HÜRRİYET

FETÖ'nün arşivi ele geçirildi

Mısır'da büyük patlama: Ölü ve yaralılar var!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

AVM'de yangın: 64 kişi can verdi

AVM'de yangın: 64 kişi can verdi

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir AVM'de çıkan yangında 64 kişi can verdi.

Alman Bakan: Türkiye kimseden korkmuyor

Alman Bakan: Türkiye kimseden korkmuyor

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar, Türkiye ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

 

On binlerce öğrenci sokağa döküldü!

On binlerce öğrenci sokağa döküldü!

New York'ta on binlerce kişi sokaklara çıkarak ülkede silah erişiminin kısıtlanması için protesto dü

Papua Yeni Gine'de 6,8 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de 6,8 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

Cumhurbaşkanı'nın mal varlıkları dondurulacak

Cumhurbaşkanı'nın mal varlıkları dondurulacak

Yemen'in eski Cumhurbaşkanı'nın mal varlıkları dondurulacak.

Trump'ın göreve getirdiği isimden şok sözler

Trump'ın göreve getirdiği isimden şok sözler

ABD'nin yeni Güvenlik Danışmanı Bolton, YPG ile ilgili önemli bir itirafta bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya