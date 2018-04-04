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Facebook kurucusu ifade verecek

Facebook kurucusu ifade verecek.10752
  • Giriş : 04.04.2018 / 16:48:00

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, veri skandalı ile ilgili ifade verecek.

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Büyüyen Beşik

Veri skandalı ile gündemden düşmeyen Facebook kurucusu Mark Zuckerberg maddi, manevi kayıplar vermeye devam ediyor. Zuckerberg, konu ile ilgili Kongre'nin enerji ve ticaret komisyonu'na ifade verecek.

Veri skandalının ortaya çıkmasından sonra özür mesajı yayınlayan  Zuckerberg  İngiltere parlamentosunun ifade çağrısını ise reddetmiş, şirket, İngiltere parlamentosunun sorularını yanıtlamak üzere üst düzey bir yöneticinin bu ülkeye gönderileceğini açıklamıştı. 

Veri skandalı haberi ile gündemden düşmeyen Facebook'un değeri bu haberin ortaya çıkmasının ardından milyarlarca dolar düştü. Ancak belki de Facebook'un uğradığı en büyük zarar marka değeri oldu. Zira veri ihlali iddiaları sonucu sosyal medyada başlatılan 'Delete Facebook' (Facebook'u silin) kampanyası uzun süredir gündemden düşmüyor.

Söz konusu kampanyaya 2012 yılında uygulamayı Facebook'a satan  WhatsApp'ın  kurucusu Brian Acton da destek vermişti. 

Twitter'daki  takipçilerinin yoğun isteği üzerine 46 yaşındaki milyarder girişimci 2 buçuk milyondan fazla takipçisi bulunan Tesla ve SpaceX’in resmi Facebook hesaplarını silmişti

Twitter'daki  takipçilerinin yoğun isteği üzerine 46 yaşındaki milyarder girişimci 2 buçuk milyondan fazla takipçisi bulunan Tesla ve SpaceX’in resmi Facebook hesaplarını silmişti
ELON MUSK'TAN KAMPANYAYA DESTEK 

Söz konusu kampanyaya destek veren bir başka isim de teknoloji dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Elon Musk. Musk, kullanıcılarından gelen çAğrı üzerine şirketlerinin Facebook sayfalarını kapatma kararı alıp, bunu Twitter hesabından kamuoyu ile paylaşmıştı. 

CAMBRİDGE ANALYTİCA'NIN CEO'SU GÖREVDEN ALINDI 

Sosyal medya devi Facebook'ta çok sayıda hesaba erişim sağlayarak veri ihlalinde bulunduğu öne sürülen veri analiz şirket Cambridge Analytica'nın CEO'su Nix'e  skandalın ortaya çıkmasından sonra görevden el çektirildi.   

"VERİLERİ TRUMP LEHİNE KULLANDIK" 

Facebook'tan kişisel verileri izinsiz şekilde aldığı öne sürülen analiz şirketinin en tepedeki yöneticisine ait gizli çekilen görüntüler, verilerin ABD başkanlık yarışında Trump'ın lehine kullanıldığını ortaya koydu.

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